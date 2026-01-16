Anci Risponde
I Servizi di Base costituiscono il principale strumento di Anci Digitale, pensato per supportare efficacemente le attività degli Enti Locali. Offrono consulenza online, aggiornamento continuo e orientamento agli amministratori e agli operatori, facilitando la gestione delle loro funzioni istituzionali.
ACI PRA
Il Servizio ACI-PRA consente di accedere all'archivio centrale del Pubblico Registro Automobilistico (PRA) e del Registro dei veicoli esteri (REVE) per la visura dei dati anagrafici dei proprietari dei veicoli. L'accesso ai dati può essere effettuato sia indicando targa/telaio del veicolo sia indicando alcuni dati anagrafici del proprietario.