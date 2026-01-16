ABBONAMENTI 2026

La piattaforma di abbonamenti di Anci Digitale SpA consente di perfezionare la sottoscrizione ai nostri servizi in modo rapido e comodo.

La procedura è assistita mediante la precompilazione di alcuni campi con i dati anagrafici dell'Ente disponibili sulle banche dati di consultazione pubblica (ISTAT, Min. Interno). I campi obbligatori sono necessari per la validazione del contratto e per favorire una rapida attivazione e fruizione del servizio.
Al completamento della procedura verrà proposto il riepilogo dei dati inseriti che conterrà il codice della pratica, da conservare per eventuali segnalazioni. Per qualsiasi richiesta di ulteriori informazioni, o per segnalazioni, contattaci all'indirizzo email info@ancidigitale.it.

NOTA: gli enti che desiderano richiedere la modifica dell'utenza master dovranno compilare l'apposito modulo per il Servizio ACIPRA e/o l'apposito modulo per i Servizi di Base, ed inviarlo/i a mezzo posta elettronica all'indirizzo info@ancidigitale.it.

2026

Anci Risponde

I Servizi di Base costituiscono il principale strumento di Anci Digitale, pensato per supportare efficacemente le attività degli Enti Locali. Offrono consulenza online, aggiornamento continuo e orientamento agli amministratori e agli operatori, facilitando la gestione delle loro funzioni istituzionali.

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2026

ACI PRA

Il Servizio ACI-PRA consente di accedere all'archivio centrale del Pubblico Registro Automobilistico (PRA) e del Registro dei veicoli esteri (REVE) per la visura dei dati anagrafici dei proprietari dei veicoli. L'accesso ai dati può essere effettuato sia indicando targa/telaio del veicolo sia indicando alcuni dati anagrafici del proprietario.

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